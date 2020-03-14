{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Фазель заявил, что не удивлен решением "Йокерита" не играть в плей-офф КХЛ

Глава Международной федерации хоккея отметил, что КХЛ должна принять "правильное" решение относительно остановки сезона
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение финского "Йокерита" не участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не должно удивлять. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

На эту тему
Финский "Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

В субботу "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ. Во втором раунде клуб должен был сыграть против СКА из Санкт-Петербурга. Первый матч был запланирован на 17 марта.

"Решение "Йокерита" - это не такой большой сюрприз для меня. Дания, Норвегия, Швеция свои чемпионаты приостановили, Германия, Австрия, Швейцария отменили, Франция к этому идет, НХЛ тоже приостановила, - сказал Фазель. - Посмотрите на нынешнюю ситуацию в Европе - правительства стран принимают меры для защиты населения. Количество позитивных тестов все больше и больше, люди умирают, и это не локальная, а мировая проблема".

Фазель ответил на вопрос, должна ли КХЛ приостановить чемпионат. "В Швейцарии все началось с отмены матча двух команд в италоязычной части страны, которые не стали участвовать в плей-офф. Вот почему решение остановить чемпионат было честным. И КХЛ должна принять правильное решение", - отметил он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией (ВОЗ) здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В Финляндии - более 200 случаев.

Теги
Фазель, РенеОтмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Гендиректор "Зенита": могли забить "Уралу" минимум 12 голов
"Зенит" победил в матче РПЛ со счетом 7:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС