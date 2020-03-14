Фазель заявил, что не удивлен решением "Йокерита" не играть в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение финского "Йокерита" не участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не должно удивлять. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В субботу "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ. Во втором раунде клуб должен был сыграть против СКА из Санкт-Петербурга. Первый матч был запланирован на 17 марта.

"Решение "Йокерита" - это не такой большой сюрприз для меня. Дания, Норвегия, Швеция свои чемпионаты приостановили, Германия, Австрия, Швейцария отменили, Франция к этому идет, НХЛ тоже приостановила, - сказал Фазель. - Посмотрите на нынешнюю ситуацию в Европе - правительства стран принимают меры для защиты населения. Количество позитивных тестов все больше и больше, люди умирают, и это не локальная, а мировая проблема".

Фазель ответил на вопрос, должна ли КХЛ приостановить чемпионат. "В Швейцарии все началось с отмены матча двух команд в италоязычной части страны, которые не стали участвовать в плей-офф. Вот почему решение остановить чемпионат было честным. И КХЛ должна принять правильное решение", - отметил он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией (ВОЗ) здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В Финляндии - более 200 случаев.