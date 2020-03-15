Ситуация с коронавирусом может повлиять на рассмотрение дела "Манчестер Сити" в CAS

ТАСС, 15 марта. Ситуация с распространением коронавируса нового типа может повлиять на рассмотрение апелляции футбольного клуба "Манчестер Сити" в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Guardian.

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По информации издания, слушание по делу "Манчестер Сити" было запланировано на начало лета. Но CAS уже отложил три слушания других дел, которые должны были пройти ранее, из-за ситуации с коронавирусом. Соответственно, разбирательство по апелляции английского клуба может не состояться в срок.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 14 февраля отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушений финансового фейр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. Английский клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией.