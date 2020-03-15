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Отмена соревнований из-за коронавируса

Боксерский бой между Тимом Цзю и Джеффом Хорном в Австралии отменен из-за коронавируса

Правительство страны ввело распоряжение о запрете мероприятий, в которых принимают участие более 500 человек
Тим Цзю и Джефф Хорн EPA-EFE/JOEL CARRETT
Описание
Тим Цзю и Джефф Хорн
© EPA-EFE/JOEL CARRETT

ТАСС, 15 марта. Поединок между сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тимом Цзю и Джеффом Хорном, запланированный на 22 апреля в Австралии, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает портал The Bad Left Hook.

Оба боксера являются гражданами Австралии. 10-раундовый рейтинговый поединок в весе до 69,9 кг, планировавшийся в Таунсвилле, был отменен после того, как в силу вступило распоряжение правительства страны о запрете мероприятий, в которых принимают участие более 500 человек.

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На счету 25-летнего Цзю 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Боксер дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе титул чемпиона Австралии, а также пояс чемпиона континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Тим Цзю выступает в первой средней и средней весовых категориях.

32-летний Хорн одержал 20 побед (13 нокаутом), два раза проиграл, а также один поединок с его участием завершился вничью. В июле 2017 года австралиец завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), победив филиппинца Мэнни Пакьяо. В июне 2018 года Хорн потерял титул, уступив американцу Теренсу Кроуфорду.

На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом. Диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. К настоящему моменту 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли. Граница Австралии в данный момент закрыта для всех въезжающих с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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