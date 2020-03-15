Футболист "Уфы" Пуцко считает, что розыгрыш РПЛ должен быть приостановлен

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Защитник "Уфы" Александр Пуцко считает, что розыгрыш нынешнего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должен быть приостановлен в связи с распространением коронавируса. Такое мнение футболист высказал после матча 22-го тура против ЦСКА.

Матч между ЦСКА и "Уфой" (0:0) прошел при ограниченном количестве зрителей в Москве в воскресенье, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек запрещены.

"Нам ничего не говорили насчет коронавируса, говорили, что будет болельщиков до пяти тысяч, - сказал Пуцко. - Мы не боялись ехать в Москву, чего бояться, мы ехали играть в футбол. Конечно, приятнее играть, когда болельщиков больше на трибунах, но по себе скажу, во время игры не обращаю внимание на зрителей. Сегодня были болельщики, я особой разницы не увидел".

Ранее было объявлено, что РПЛ 17 марта примет решение о порядке проведения матчей чемпионата России по футболу. "Мы обсуждаем эту ситуацию, но никто не понимает, как дальше все будет развиваться. Будем ждать 17-го числа. Я думаю, что надо приостановить чемпионат, раз во всей Европе такие меры принимаются", - отметил Пуцко.

"Мы обороняемся, играем компактно, выкладываемся на все сто. Вадим Валентинович (Евсеев, главный тренер "Уфы" - прим. ТАСС) доволен, что мы отбираем очки у лидеров. Не было установки держать мяч, но мы приезжали сыграть на ноль", - заключил Пуцко.

"Уфа" с 27 очками в 22 турах занимает девятую строчку.