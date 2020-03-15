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Футбол в России

"Локомотив" в гостях обыграл "Ростов" в матче РПЛ

Благодаря победе "Локомотив" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице
Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк и Жоау Мариу Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк и Жоау Мариу
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 15 марта. Московский "Локомотив" победил на выезде "Ростов" со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

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На 34-й минуте голкипер хозяев Сергей Песьяков перевел мяч после дальнего удара Крыховяка в штангу, от которой он отскочил в голову вратаря и влетел в ворота. На счет Песьякова записан автогол. Кроме того, в составе "Локомотива" голы забили Рифат Жемалетдинов (38-я минута) и Гжегож Крыховяк (42), у "Ростова" отличился Ивелин Попов (64, с пенальти).

Лучшим игроком матча признан Крыховяк, он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне в РПЛ, в активе игрока девять мячей. Лучшим бомбардиром чемпионата является Артем Дзюба из "Зенита" (13). "Локомотив" обыграл "Ростов" в гостях в четвертый раз подряд во всех турнирах, последний раз ростовский клуб побеждал москвичей дома 24 сентября 2016 года (1:0). "Ростов" потерпел второе домашнее поражение в текущем розыгрыше чемпионата.

"Локомотив" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 41 очко в 22 матчах. "Ростов" опустился на четвертое место с 38 очками в 22 турах.

В следующем туре у "Локомотива" запланирован домашний матч против "Оренбурга" 21 марта, у "Ростова" - выездная встреча с "Сочи" 20 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22155244-1050
2Локомотив22125532-2541
3Краснодар22118336-2241
4Ростов22115639-3438
5ЦСКА22106629-2236
6Динамо2286820-2530
7Арсенал22841025-2728
8Спартак22841024-2328
9Уфа2269716-1927
10Урал2267926-4125
11Сочи22661026-2824
12Оренбург22651126-3623
13Рубин2258912-2223
14Крылья Советов21641122-2622
15Тамбов21641123-2722
16Ахмат22481016-2920

 

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