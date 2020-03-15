"Локомотив" в гостях обыграл "Ростов" в матче РПЛ

ТАСС, 15 марта. Московский "Локомотив" победил на выезде "Ростов" со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".
На 34-й минуте голкипер хозяев Сергей Песьяков перевел мяч после дальнего удара Крыховяка в штангу, от которой он отскочил в голову вратаря и влетел в ворота. На счет Песьякова записан автогол. Кроме того, в составе "Локомотива" голы забили Рифат Жемалетдинов (38-я минута) и Гжегож Крыховяк (42), у "Ростова" отличился Ивелин Попов (64, с пенальти).
Лучшим игроком матча признан Крыховяк, он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне в РПЛ, в активе игрока девять мячей. Лучшим бомбардиром чемпионата является Артем Дзюба из "Зенита" (13). "Локомотив" обыграл "Ростов" в гостях в четвертый раз подряд во всех турнирах, последний раз ростовский клуб побеждал москвичей дома 24 сентября 2016 года (1:0). "Ростов" потерпел второе домашнее поражение в текущем розыгрыше чемпионата.
"Локомотив" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 41 очко в 22 матчах. "Ростов" опустился на четвертое место с 38 очками в 22 турах.
В следующем туре у "Локомотива" запланирован домашний матч против "Оренбурга" 21 марта, у "Ростова" - выездная встреча с "Сочи" 20 марта.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|15
|5
|2
|44-10
|50
|2
|Локомотив
|22
|12
|5
|5
|32-25
|41
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|22
|11
|5
|6
|39-34
|38
|5
|ЦСКА
|22
|10
|6
|6
|29-22
|36
|6
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|7
|Арсенал
|22
|8
|4
|10
|25-27
|28
|8
|Спартак
|22
|8
|4
|10
|24-23
|28
|9
|Уфа
|22
|6
|9
|7
|16-19
|27
|10
|Урал
|22
|6
|7
|9
|26-41
|25
|11
|Сочи
|22
|6
|6
|10
|26-28
|24
|12
|Оренбург
|22
|6
|5
|11
|26-36
|23
|13
|Рубин
|22
|5
|8
|9
|12-22
|23
|14
|Крылья Советов
|21
|6
|4
|11
|22-26
|22
|15
|Тамбов
|21
|6
|4
|11
|23-27
|22
|16
|Ахмат
|22
|4
|8
|10
|16-29
|20