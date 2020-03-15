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Футбол в России

Мещеряков: "Локомотив" рано списывать со счетов, победа над "Ростовом" доказала это

В трех матчах после зимнего перерыва "Локомотив" набрал семь очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победа московского "Локомотива" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях над "Ростовом" доказала, что "Локомотив" рано списывать со счетов. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

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В воскресенье "Локомотив" обыграл "Ростов" со счетом 3:1. В трех матчах РПЛ после зимнего перерыва "Локомотив" одержал две победы и один раз сыграл вничью.

"Хочу поблагодарить тренерский штаб и команду за самоотверженную игру и за важные добытые три очка. Отдельно хотел сказать большим "специалистам" в футболе, болеющим за другие команды, что они рано списали "Локомотив", - сказал Мещеряков.

"Локомотив" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 41 очко в 22 матчах. В следующем туре у "Локомотива" запланирован домашний матч против "Оренбурга" 21 марта.

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Российский футбол
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