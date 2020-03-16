Лыжник Большунов оценил шансы завоевать золото чемпионата мира 2021 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов готовится стать еще сильнее, чтобы в следующем сезоне завоевать первую в карьере золотую медаль чемпионата мира. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Большунов на прошлой неделе стал первым российским лыжником, завоевавшим Кубок мира. 23-летний спортсмен является многократным призером Олимпийских игр и чемпионатов мира.

"Для того, чтобы выиграть золото, нужно еще хорошо потренироваться и сделать определенные выводы после этого сезона. Сделать так, чтобы к следующему сезону подняться хотя бы на пол-ступеньки вверх", - сказал Большунов.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2021 году примет немецкий Оберстдорф.