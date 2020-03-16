"Сибирь" ожидает решения КХЛ по судьбе сезона в понедельник

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новосибирская "Сибирь" в понедельник ожидает решения Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по поводу возможности продолжения сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба, член совета директоров КХЛ Кирилл Фастовский.

Ранее соперник "Сибири" по второму раунду плей-офф казахстанский "Барыс" снялся с соревнований. В субботу об отказе играть в плей-офф объявил финский "Йокерит". Серии должны были начаться 17 марта.

"Мы ждем решения лиги по дальнейшим шагам. Думаю, информация поступит сегодня, поскольку сейчас цейтнотный момент, - сказал Фастовский. - Что касается заседания совета директоров, то он созывается после того, как появляется сформированное решение, которое надо принять".

Первый матч серии должен был пройти в Нур-Султане, ранее появилась информация, что команда в понедельник отправилась на игру. "Команда была не в аэропорту, а на стадионе. Никаких эмоций нет, мы участвуем в большом деле, и им придаваться точно не наше дело", - подчеркнул он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 63 случая инфицирования, в Казахстане выявлено девять заразившихся.