Казахстанский "Барыс" подтвердил отказ от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Казахстанский "Барыс" подтвердил отказ от участия во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране с 16 марта по 15 апреля режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, на период действия чрезвычайного положения, в частности, ограничивается въезд на территорию Казахстана, а также выезд с использованием любых видов транспорта. Ранее источник, близкий к "Барысу", сообщил ТАСС, что команда отказалась от дальнейшего участия в плей-офф.

"Хоккейный клуб "Барыс" вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/20", - говорится в сообщении.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом с плей-офф снялся финский "Йокерит", который должен был сыграть во втором раунде с петербургским СКА. В первом раунде плей-офф "Барыс" оказался сильнее магнитогорского "Металлурга", победив в серии со счетом 4-1. Во втором раунде плей-офф КХЛ "Барыс" должен был сыграть с новосибирской "Сибирью". Первый матч был запланирован в Нур-Султане 17 марта. В связи с этим "Сибирь" досрочно может выйти в полуфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с казанским "Ак Барсом" или уфимским "Салаватом Юлаевым".

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования, в Казахстане выявлено девять заразившихся.