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Отмена соревнований из-за коронавируса

"Решение трудное, но необходимое". "Йокерит" отказался играть в КХЛ из-за коронавируса

Клуб из Хельсинки должен был сыграть со СКА во втором раунде плей-офф
Вратарь "Йокерита" Антти Ниеми Егор Алеев/ТАСС
Описание
Вратарь "Йокерита" Антти Ниеми
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 15 марта. Финский "Йокерит" объявил о том, что не станет участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона в связи с угрозой распространения коронавируса. В Международной федерации хоккея (IIHF) призывают КХЛ приостановить или отменить сезон, как это уже сделали во всех ведущих европейских чемпионатах.

В субботу "Йокерит", который должен был 17 марта сыграть первый матч полуфинала Западной конференции со СКА в Санкт-Петербурге, объявил об отказе от участия в плей-офф.

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"Мы живем в непростое время, которое требует ответственных действий, - сказал генеральный менеджер клуба Яри Курри. - Здоровье людей и всей нации всегда находится в приоритете, поэтому "Йокерит" хочет взять на себя ответственность в этом вопросе. Мы провели подробные обсуждения с нашими врачами и игроками и пришли к такому решению. Оно было трудным, но необходимым".

В конце этой недели финские власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Сообщалось, что в городах Финляндии мероприятия может посещать не более 500 человек, однако мэрия Хельсинки распорядилась запретить мероприятия с численностью более 100 человек. По последней информации финского Национального института здравоохранения и социального развития, в стране зафиксированы 210 случаев заражения коронавирусом нового типа.

"Нужно остановить все чемпионаты"

В четверг "Йокерит" объявил, что с учетом введенных властями ограничений будет проводить матчи плей-офф без зрителей. Днем позже местная телерадиокомпания Yle сообщила, что клуб из-за коронавируса намерен досрочно завершить выступление в чемпионате. В субботу клуб опроверг эту информацию.

"Клуб не отказался от участия в плей-офф КХЛ. Если будет решение [об отказе], то оно будет подтверждено официальным письмом в лигу. В настоящий момент такого решения не было. Врачи клуба находятся в постоянной связи с соответствующими министерствами", - сообщили ТАСС в клубе из Хельсинки.

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Однако спустя несколько часов позиция "Йокерита" изменилась.

"Я считаю, что "Йокерит" принял абсолютно верное решение. КХЛ необходимо остановить сезон для безопасности граждан, - сказал в разговоре с корреспондентом ТАСС бывший президент Федерации хоккея Финляндии, член совета IIHF Калерво Куммола. - Не понимаю, почему правительство России еще не приняло такие меры, нужно остановить все национальные чемпионаты. Сейчас здоровье людей важнее чего-либо".

Не был удивлен решением "Йокерита" и президент IIHF Рене Фазель.

"Решение "Йокерита" - это не такой большой сюрприз для меня. Дания, Норвегия, Швеция свои чемпионаты приостановили, Германия, Австрия, Швейцария отменили, Франция к этому идет, НХЛ [Национальная хоккейная лига] тоже приостановила, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Посмотрите на нынешнюю ситуацию в Европе - правительства стран принимают меры для защиты населения. Количество положительных тестов все больше и больше, люди умирают, и это не локальная, а мировая проблема".

Существенные ограничения на остальных матчах КХЛ

Ситуация с угрозой эпидемии коронавируса за прошедшую неделю уже не раз повлияла на проведение матчей плей-офф КХЛ. В связи с постановлением мэра Москвы об ограничении количества участников массовых мероприятий шестая игра первого раунда Кубка Гагарина между московскими "Спартаком" и "Динамо" на МСК "ЦСКА-Арена" впервые в истории лиги прошла без зрителей. Победу в овертайме одержало "Динамо" (3:2). Если бы выиграл "Спартак", заключительный, седьмой матч серии на динамовской "ВТБ-Арене" также прошел бы без болельщиков.

Подобные постановления были приняты и в ряде других регионов РФ, в связи с чем без зрителей свои матчи дома должен был сыграть СКА. "Мы знаем, что в Финляндии были приняты решения о запрете всех спортивных мероприятий. Мы предложили "Йокериту" провести все матчи в Санкт-Петербурге, имея в виду ограничение по зрителям. Но "Йокерит", подумав, сказал, что не готов к такому развитию событий, и пожелал СКА удачи в плей-офф", - заявил ТАСС член совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.

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Также при закрытых дверях должен провести домашние игры в Казани против "Салавата Юлаева" "Ак Барс". В Казахстане под вопросом матчи "Барыса" и "Сибири" - сначала сообщалось, что клуб из Нур-Султана также сыграет без болельщиков, однако в субботу стало известно о решении Казахстанской федерации хоккея о приостановлении всех игр на территории республики на неопределенное время.

Таким образом, беспрепятственно посетить матчи Кубка Гагарина смогут только болельщики в Новосибирске и Уфе. ЦСКА сообщил на своем официальном сайте, что будет выполнять требования постановления мэра Москвы. Это означает, что матчи с "Динамо" смогут посетить не больше 5 тыс. зрителей - именно столько человек максимально может участвовать в мероприятиях до 10 апреля.

Пока же лига разрабатывает варианты дальнейших действий в связи с коронавирусом и консультируется с клубами по этому вопросу. "Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия. Учитывая повышенный интерес болельщиков к данной ситуации, лига убедительно просит руководствоваться официальной информацией, размещенной на ресурсах лиги и клубов", - говорится в сообщении КХЛ, опубликованном в субботу.

Второй раунд плей-офф Кубка Гагарина должен начаться 17 марта, на этот день запланирована домашняя встреча "Барыса" с "Сибирью". 18 марта пройдут первые матчи в Казани и Москве.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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