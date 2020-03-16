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Отмена соревнований из-за коронавируса

Шибалов считает оправданным изменение маршрута ралли "Шелковый путь" из-за пандемии

Ралли-рейд пройдет только по территории России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Решение об изменении маршрута ралли-рейда "Шелковый путь" является полностью оправданным из-за угрозы распространения нового коронавируса. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал победитель прошлогоднего ралли Антон Шибалов.

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Ралли "Шелковый путь" полностью пройдет на территории России из-за коронавируса

Организаторы ралли-рейда "Шелковый путь" изменили маршрут гонки из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Первоначальный маршрут был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Теперь ралли полностью пройдет в России. Гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля и финиширует в Казани 11 июля.

"С пониманием и уважением отношусь к решению организаторов изменить маршрут. Ситуация с пандемией меняется каждый день, и важно не впадать в панику, а реагировать оперативно. Сейчас сложное время для всего мирового сообщества, - считает Шибанов. - Любые меры, способствующие уменьшению распространения вируса, оправданы, публичные мероприятия, которые не отменили, проводят без зрителей".

"Мы знаем, как много работы сделано, подготовка к гонке начинается не за месяц и даже не за полгода. Наверняка это решение дается организаторам нелегко, но здоровье участников, зрителей, представителей СМИ и всех, кто причастен к соревнованию, имеет первостепенное значение", - добавил Шибалов.

Гонщик уверен, что изменение маршрута не скажется на зрелищности и сложности ралли-рейда. "Наша огромная страна богата интересными маршрутами и ландшафтами, поэтому у меня нет никаких сомнений, что организаторы "Шелкового пути" в России найдут для гонки наиболее интересные и захватывающие маршруты", - заключил собеседник агентства.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования. На КНР пока приходится основная доля заболевших - 80,8 тыс. человек, из них 67,7 тыс. выздоровели, свыше 3,2 тыс. скончались. В Казахстане зафиксировано девять зараженных.

Ралли-рейд "Шелковый путь"

Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года в условиях самых разнообразных маршрутов и ландшафтов, которые практически никогда не повторяются. С 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина.

В прошлом году ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане на северо-западе КНР. Всего участники преодолели 10 этапов, впервые в истории пробега был введен мотоциклетный зачет.

В июле этого года ралли должно пройти в десятый раз (в 2014 и 2015 году соревнования не проводились).

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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