СМИ: МОК не рассматривает вариант проведения Олимпийских игр без зрителей

ТАСС, 16 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) исключил возможность проведения Олимпийских игр без зрителей в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации издания, в МОК считают, что эта мера полностью противоречит философии олимпийского движения. "Это противоречит всему, за что мы выступаем. Олимпийские игры - это больше, чем серия соревнований, это событие, которое всех объединяет в празднике спорта", - сообщил источник издания в МОК.

Летние Олимпийские игры запланированы в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На данный момент проведение Олимпийских игр, в отличии от большинства других крупнейших международных соревнований, запланировано по графику.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.