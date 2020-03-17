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Отмена соревнований из-за коронавируса

РФС приостановил матчи Кубка России и ФНЛ до 10 апреля

Ранее до этой даты были приостановлены матчи Российской премьер-лиги

ТАСС, 17 марта. Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, проводимых под эгидой организации, из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями", - говорится в сообщении.

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На 18 марта был запланирован матч 1/4 финала Олимп - Кубка России "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург), встреча должна была пройти на "Арене-Химки". Изначально матч был намечен на 4 марта в Ярославле, но был перенесен из-за неудовлетворительного состояния газона стадиона "Шинник". Ранее во вторник президент "Урала" Григорий Иванов сообщил ТАСС, что кубковый матч в среду не состоится.

В ФНЛ сыграно 27 туров, лидером первенства является волгоградский "Ротор", который набрал 56 очков. Из-за объявленной паузы не состоятся в запланированные даты матчи следующих четырех туров.

Также во вторник Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила чемпионат до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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