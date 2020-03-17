Российская премьер-лига приостановила турнир до 10 апреля

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила чемпионат до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС рассказал руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев.

17 марта состоялось общее собрание клубов лиги, один из главных вопросов касался формата проведения внутреннего первенства до конца сезона-2019/20 с учетом эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

"Было решено приостановить матчи лиги до 10 апреля, будем отдыхать две недели", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС, что до 10 апреля свои матчи приостановят РПЛ, а также Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Единая лига ВТБ.

В РПЛ на данный момент команды провели 22 тура из 30, лидирует в турнирной таблице санкт-петербургский "Зенит". Чемпионат должен был завершиться 17 мая.

Проведение спортивных соревнований оказалось под вопросом из-за начавшейся в конце 2019 года в Центральном Китае вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, которое распространилось более чем на 130 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано более 90 случаев инфицирования.