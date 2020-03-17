Фетисов: финансовые потери от переноса Евро-2020 не так важны, как здоровье людей

Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионате Европы 2020 года на 2021 год. Впервые в истории континентальное первенство было перенесено. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Финансовые потери, которые понесет Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), от переноса чемпионата Европы на 2021 год не так важны, как здоровье населения. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.

"Ничего страшного в том, что в России не пройдут две игры чемпионата Европы с участием сборной. Да и вообще, как можно говорить об этом, когда в мире такая ситуация. Сейчас все следят за новостями, все знают, что происходит. Ничего страшного в том, что чемпионат Европы пройдет на год позже, нет", - считает Фетисов.

"Здесь надо понимать, что здоровье людей должно быть превыше всего. Надо исключить минимальные риски новых заражений и минимизировать количество зараженных. Понятно, что УЕФА понесет огромные материальные потери, но это решение абсолютно правильное, ничего не заменит здоровье людей", - добавил собеседник агентства.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов.