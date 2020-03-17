Фетисов: КХЛ ничего не теряет от приостановки плей-офф

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не понесет никаких финансовых и имиджевых потерь в связи с приостановлением плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.

Во вторник КХЛ объявила о приостановке плей-офф до 10 апреля. Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить.