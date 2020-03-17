Фетисов: КХЛ ничего не теряет от приостановки плей-офф

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не понесет никаких финансовых и имиджевых потерь в связи с приостановлением плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.
Во вторник КХЛ объявила о приостановке плей-офф до 10 апреля. Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить.
"Продолжится чемпионат или нет, будет понятно по ситуации. Надо следить за развитием ситуации с эпидемией. Если НХЛ (Национальная хоккейная лига) приостанавливает чемпионат и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) переносит чемпионат Европы, то что говорить о КХЛ. КХЛ ничего не теряет, а для УЕФА и НХЛ это серьезные финансовые потери и удар", - считает Фетисов.
Второй раунд Кубка Гагарина должен был начаться во вторник. На данный момент в сетке турнира остались московские ЦСКА и "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь". Изначально во втором раунде должны были сыграть ЦСКА - "Динамо", "Ак Барс" - "Салават Юлаев", "Барыс" - "Сибирь", СКА - "Йокерит". Полуфинальные серии Кубка Гагарина должны были стартовать 2 апреля, финал - 18 апреля. Седьмая встреча финальной серии (при необходимости) была запланирована на 30 апреля.