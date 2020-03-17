"Локомотив" в ближайшее время определит формат тренировок во время паузы в РПЛ

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский "Локомотив" в ближайшее время примет решение об индивидуальном или групповом формате тренировок команды во время паузы в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

"Это совершенно правильная реакция на сложившуюся ситуацию во всем мире, мы должны четко все соблюдать, - сказал Семин. - Что касается того, как это будет выглядеть дальше, наверное, нам нужно также быстро реагировать на все нюансы, которые могут быть. Мы должны тренироваться либо индивидуально, каждый у себя дома, либо где-то соберемся. Мы решим это в ближайшее время, и соответствующие органы нам подскажут".

После 22 туров РПЛ лидирует петербургский "Зенит" (50 очков), второе место занимает московский "Локомотив" (41), опережающий "Краснодар" (41) по дополнительным показателям. До паузы из-за коронавируса завершение чемпионата было запланировано 17 мая.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.