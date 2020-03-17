Худяков: пауза в РПЛ принесет серьезные финансовые затраты "Тамбову"

"Чемпионат останавливается на месяц, надо думать, что делать дальше, признаться, это не очень хорошо, надо продлевать контракты футболистам, это затратная часть, - сказал Худяков. - Сейчас на первые две недели уйдем на карантин, будем отдыхать, а потом соберемся либо на базе в Тарасовке, либо в Тамбове, будем тренироваться в закрытом режиме, место тренировок будет зависеть от финансов. Бюджет претерпит изменения, затратная часть гораздо увеличится, это болезненно, но не слишком сильно".

Ранее владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил ТАСС, что нужно заканчивать чемпионат России досрочно. "С одной стороны, для меня это выгодно, во-первых, мы закончим на 11-м месте, во-вторых, у нас будет большая экономия для клуба. Но с другой стороны, болельщики не увидят футбол, это большой минус. Меркантильная часть на моей стороне, но я уверен, что мы спокойно сохраним прописку в чемпионате, если он будет доигран, и все будет нормально", - заключил Худяков.

После 22 матчей "Тамбов" набрал 25 очков и занимает 11-место в турнирной таблице РПЛ. До решения приостановить чемпионат завершение сезона было запланировано на 17 мая.