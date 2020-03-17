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Отмена соревнований из-за коронавируса

Минспорт РФ считает правильным решение о приостановке РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ

Турниры приостановлены до 10 апреля
Здание Министерства спорта РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства спорта РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Министерство спорта России считает правильным решение о приостановке розыгрышей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и баскетбольной Единой лиги ВТБ из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении Минспорта.

Во вторник РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ выступили с совместным заявлением о приостановке своих турниров до 10 апреля. Помимо приостановки высших дивизионов в футболе, хоккее и баскетболе, прерваны молодежные и женские соревнования, а также турниры низших лиг.

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"Министерство спорта считает правильным решение ведущих спортивных лиг - Российской премьер-лиги, Единой Лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги, а также Российского футбольного союза приостановить свои турниры до 10 апреля. В непростой ситуации с пандемией COVID-19 очень важно иметь единую консолидированную позицию. Наша общая цель - принять достаточные меры для предупреждения распространения коронавируса, обеспечить здоровье спортсменов, тренеров, персонала и болельщиков, особенно пожилого возраста", - говорится в заявлении министерства.

Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияОтмена соревнований из-за коронавируса
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