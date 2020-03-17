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Футбол в России

РПЛ подготовила рабочую версию календаря на оставшуюся часть сезона

Во вторник было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) подготовила рабочую версию календаря оставшихся туров чемпионата России. Об этом на пресс-конференции рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Во вторник было принято решение приостановить чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. На данный момент все команды провели по 22 матча из 30 запланированных.

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"Что касается лиги, то у нас есть чем заняться. В том числе вопросами возобновления чемпионата, мы уже подготовили рабочую версию, у нас существует несколько версий календаря", - сказал Прядкин.

Он добавил, что лига сократит число сотрудников, работающих в офисе. "Попробуем сократить число персонала в офисе лиги. Определимся, чтобы в каждом подразделении было по одному человеку, а остальные работали дома", - сказал Прядкин.

"С пятницы контактирую с владельцами клубов, гендиректорами, президентом РФС Александром Дюковым. Исполнение обязательств перед игроками и спонсорами является очень важным вопросом. Но еще раз скажу - эта беда затронула весь мировой футбол", - добавил глава РПЛ.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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