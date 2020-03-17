{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Прядкин: РПЛ планирует доиграть чемпионат в полном объеме

Во вторник лига приняла решение приостановить чемпионат до 10 апреля из-за коронавируса
Президент РПЛ Сергей Прядкин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ) планирует провести оставшуюся часть чемпионата России по футболу в полном объеме. Об этом на пресс-конференции рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Во вторник РПЛ приняла решение приостановить чемпионат до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. На данный момент все команды провели по 22 матча из 30 запланированных.

На эту тему
РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили матчи до 10 апреля

"В случае необходимости продолжения чемпионата мы соберемся с коллегами из РФС [Российского футбольного союза] и обсудим этот вопрос. Мы планируем провести чемпионат в полном объеме, но никто не знает, как будут развиваться события. Отмена чемпионата Европы дала возможность продлить чемпионат России", - отметил Прядкин.

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Чемпионат Европы был перенесен впервые в истории.

"Мы проработали различные варианты календаря, даты будут опубликованы в соответствии с регламентом. Если будут передвигать дату паузы, то мы соберемся 10 апреля и определим, какое будет дальнейшее решение. Мы должны ориентироваться на указы наших государственных органов. Если мы планируем продолжать чемпионат, то места в еврокубках будут определяться из спортивных принципов согласно положению команд в турнирной таблице" - добавил глава РПЛ.

Чемпионат России должен был завершиться 17 мая.

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Минспорт РФ считает правильным решение о приостановке РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ
Турниры приостановлены до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС