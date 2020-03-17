Прядкин: РПЛ планирует доиграть чемпионат в полном объеме

Во вторник РПЛ приняла решение приостановить чемпионат до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. На данный момент все команды провели по 22 матча из 30 запланированных.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ) планирует провести оставшуюся часть чемпионата России по футболу в полном объеме. Об этом на пресс-конференции рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

"В случае необходимости продолжения чемпионата мы соберемся с коллегами из РФС [Российского футбольного союза] и обсудим этот вопрос. Мы планируем провести чемпионат в полном объеме, но никто не знает, как будут развиваться события. Отмена чемпионата Европы дала возможность продлить чемпионат России", - отметил Прядкин.

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Чемпионат Европы был перенесен впервые в истории.

"Мы проработали различные варианты календаря, даты будут опубликованы в соответствии с регламентом. Если будут передвигать дату паузы, то мы соберемся 10 апреля и определим, какое будет дальнейшее решение. Мы должны ориентироваться на указы наших государственных органов. Если мы планируем продолжать чемпионат, то места в еврокубках будут определяться из спортивных принципов согласно положению команд в турнирной таблице" - добавил глава РПЛ.

Чемпионат России должен был завершиться 17 мая.