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Футбол в России

Черчесов: тренеры сборной России продолжат следить за кандидатами после паузы в РПЛ

Турнир приостановлен до 10 апреля
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по футболу после возобновления матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжит наблюдать за кандидатами в команду. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Этот турнир был перенесен впервые в истории. Планировалось, что турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь своего 60-летия. Во вторник же было принято решение приостановить чемпионат РПЛ до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. На данный момент все команды провели по 22 матча из 30 запланированных.

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"Сегодня по итогам видеоконференции с футбольными федерациями УЕФА перенес ближайший чемпионат Европы на лето 2021 года. Со своей стороны мы прекрасно понимаем и поддерживаем это решение, потому что нет ничего важнее здоровья и жизни людей, - сказал Черчесов. - Потрясения, затронувшие мировую футбольную семью, очень серьезны. Жаль, что сборная России не сможет собираться в течение столь длительного периода, ведь в последний раз мы играли в ноябре в Сан-Марино, а матчи со Швецией и Молдавией в марте не состоятся".

"Но, повторяю, это обусловлено объективными причинами, с которыми обязательно нужно считаться. Тренерский штаб сборной России не уходит на каникулы, после возобновления матчей РПЛ и других чемпионатов мы продолжим внимательно наблюдать за кандидатами в национальную команду. Уже в самое ближайшее время начнем планировать подготовку к Евро-2021. Надеюсь, что перерыв в футбольном сезоне будет не очень долгим и болельщики в скором времени вернутся на трибуны стадионов", - добавил он.

Черчесов призвал российских граждан беречь себя. "А пока от лица тренерского, административного штаба сборной России и футболистов желаю всем гражданам нашей страны и других государств быть внимательными друг к другу. Берегите свое здоровье в нынешней непростой жизненной ситуации", - сказал он.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав Саламович
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