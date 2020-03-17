Черчесов: тренеры сборной России продолжат следить за кандидатами после паузы в РПЛ

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Этот турнир был перенесен впервые в истории. Планировалось, что турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь своего 60-летия. Во вторник же было принято решение приостановить чемпионат РПЛ до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. На данный момент все команды провели по 22 матча из 30 запланированных.

"Сегодня по итогам видеоконференции с футбольными федерациями УЕФА перенес ближайший чемпионат Европы на лето 2021 года. Со своей стороны мы прекрасно понимаем и поддерживаем это решение, потому что нет ничего важнее здоровья и жизни людей, - сказал Черчесов. - Потрясения, затронувшие мировую футбольную семью, очень серьезны. Жаль, что сборная России не сможет собираться в течение столь длительного периода, ведь в последний раз мы играли в ноябре в Сан-Марино, а матчи со Швецией и Молдавией в марте не состоятся".

"Но, повторяю, это обусловлено объективными причинами, с которыми обязательно нужно считаться. Тренерский штаб сборной России не уходит на каникулы, после возобновления матчей РПЛ и других чемпионатов мы продолжим внимательно наблюдать за кандидатами в национальную команду. Уже в самое ближайшее время начнем планировать подготовку к Евро-2021. Надеюсь, что перерыв в футбольном сезоне будет не очень долгим и болельщики в скором времени вернутся на трибуны стадионов", - добавил он.

Черчесов призвал российских граждан беречь себя. "А пока от лица тренерского, административного штаба сборной России и футболистов желаю всем гражданам нашей страны и других государств быть внимательными друг к другу. Берегите свое здоровье в нынешней непростой жизненной ситуации", - сказал он.