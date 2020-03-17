Клубный чемпионат мира по футболу будет перенесен с лета 2021 года на неопределенный срок

Турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае. Предстоящий клубный чемпионат мира состоится в новом формате, число участников должно возрасти с семи до 24 команд, турнир должен проходить каждые четыре года. Новые даты проведения турнира на данный момент не определены, ФИФА рассматривает перенос турнир как на более поздний срок в 2021 году, так и на 2022-2023 года. После консультации с членами континентальных конфедераций и представителями Китайской футбольной ассоциации ФИФА намерена до конца апреля принять решение о новых датах проведения турнира при учете мирового календаря.

ТАСС, 17 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о переносе клубного чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турниры пройдут с 11 июня по 11 июля, что не позволит провести в ранее запланированные даты чемпионат мира среди клубов.

Также в релизе сообщается о перечислении Всемирной организации здравоохранения $10 млн от ФИФА на борьбу с заболеванием.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимали участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.