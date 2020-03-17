Эксперт: шахматист Непомнящий показал великолепную технику в партии с Гири

"Лучшего старта для Непомнящего и не придумаешь, - сказал Шипов. - Черными фигурами обыграть очень сильного соперника - прекрасное начало, сложнейшая партия была, в дебюте складывалось ощущение, что Гири прочувствовал план Яна, но Ян среагировал лучшим образом и в острой борьбе сумел соперника переиграть, создать ему проблемы. И даже такой крепкий шахматист, как Аниш Гири, не смог справиться с трудностями. Великолепную технику продемонстрировал Ян, быстро, уверенно обыграл своего соперника".

"Я знаю, что Александр Грищук на пресс-конференции скептически оценил игру в первом туре. Но сделал одно исключение, сказал :"Все играли плохо, безобразно, кроме Яна Непомнящего". Я не разделяю его категоричности, но то, что Ян Непомнящий играл хорошо, это факт", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Россиянин Александр Грищук белыми сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко. "Сегодня Грищук имел практически выигранную позицию против Алексеенко, но попал в цейтнот, не успел разобраться, для Грищука это типичное явление, он и цейтнот - неразлучные братья, сам виноват. Александру надо быстрее принимать решения, которые лежат на поверхности, хоть немножечко оставлять себе на критические участки борьбы, тогда он будет набирать гораздо больше очков. Зато Кирилл Алексеенко сумел отстоять, и это дает ему надежду на хорошее будущее", - заключил Шипов.

Партии второго тура состоятся 18 марта.