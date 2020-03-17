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Турнир претендентов по шахматам

Эксперт: шахматисту Грищуку не хватило жесткости и решительности в партии с Алексеенко

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин считает, что Грищук совершил ошибку тогда, когда у него был решающий перевес в партии первого тура турнира претендентов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Шахматисту Александру Грищуку следовало действовать более жестко и уверенно в партии первого тура турнира претендентов против соотечественника Кирилла Алексеенко. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

Грищук белыми фигурами сыграл вничью с Алексеенко. Турнир претендентов проходит в Екатеринбурге.

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"Партия Грищука и Алексеенко получилась вязкой, - сказал Смагин. - Грищук владел серьезной инициативой, в какой-то момент казалось, что у него вообще решающий перевес, и партия может закончиться прямой атакой. Но пошли неточности с его стороны, и на мелких тактических нюансах Алексеенко, как говорят шахматисты, сумел соскочить с очень опасной ситуации. Пожалуй, для Алексеенко это было плюсом, но Грищук должен сетовать на то, что мог начать турнир с победы".

"Для Грищука любой цейтнот - это норма. Все нужно оценивать по результату, он сам прекрасно знает, где надо думать, и в цейтноте он обычно действует очень даже уверенно. И ошибку он совершил не в цейтноте, а именно тогда, когда у него был решающий перевес, и он мог доставить реальные проблемы Алексеенко. Грищуку не хватило четкости, жесткости и решительности", - отметил собеседник ТАСС.

Российский шахматист Ян Непомнящий черными фигурами обыграл голландца Аниша Гири. "Отличный старт для Непомнящего, хотя партия была иррациональной, причем тон ей задал играющий белыми [фигурами] Гири, который пошел на очень странный, мало перспективный для него варинт. Потом позиция была равной, Гири ошибся из-за недостатка времени, и Ян получил решающий перевес, который он уверенно реализовал. Важнейшая победа, черными фигурами, на старте - этот успех придаст ему много сил", - заключил Смагин.

Партии второго круга пройдут 18 марта.

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