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Распространение коронавируса нового типа

Одним из зараженных коронавирусом баскетболистов "Бруклина" оказался Кевин Дюрант

Форвард является двукратным чемпионом НБА, этот сезон он пропускает из-за травмы
Кевин Дюрант (в центре) AP Photo/Kathy Willens
Описание
Кевин Дюрант (в центре)
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 18 марта. Игрок клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Бруклин" Кевин Дюрант инфицирован коронавирусом. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания The Athletic Шамс Чарания.

Ранее стало известно, что четыре игрока команды, чьи имена не назывались, сдали положительный тест на коронавирус. Сообщалось, что у троих из них заболевание протекает без симптомов. 12 марта руководство НБА объявило о приостановке регулярного чемпионата лиги на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков инфицирован коронавирусом, им оказался баскетболист "Юты" Руди Гобер.

"Все будьте осторожны, позаботьтесь о себе и соблюдайте карантин. Мы справимся", - приводит слова 31-летнего Дюранта Чарания.

Дюрант был выбран на драфте НБА 2007 года под общим вторым номером клубом "Сиэтл" (нынешнее название - "Оклахома"), по итогам первого сезона он получил приз лучшему новичку лиги. За "Оклахому" он выступал до 2016 года, после чего подписал контракт с "Голден Стэйт", в составе которого форвард стал двукратным чемпионом НБА и двукратным обладателем приза самому ценному игроку финальной серии. Летом прошлого года Дюрант перешел в "Бруклин", сезон-2019/20 он пропускает из-за травмы икроножной мышцы.

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Четыре раза Дюрант становился самым результативным игроком регулярного чемпионата, а в 2014 году получил награду самому ценному игроку сезона. Форвард 10 раз принимал участие в Матчах звезд НБА и дважды признавался лучшим баскетболистом звездного уик-энда. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды - во вторые.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 5613, умерли по меньшей мере 94 человека. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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