Зал Нурмагомедова в США закрыт для посетителей из-за коронавируса

Нурмагомедов традиционно готовится в зале в Сан-Хосе к своим поединкам вместе с командой.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Тренировочный зал в Сан-Хосе (штат Калифорния), где занимается обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов, закрыт для посетителей из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в зале АКА.

"Зал официально закрыт для посетителей в связи с ситуацией с коронавирусом. Планируется, что мы откроемся снова примерно через три недели", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов в следующем поединке должен встретиться с американцем Тони Фергюсоном. Бой изначально должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Впоследствии в городе был введен запрет на массовые мероприятия, в качестве резервной рассматривалась арена APEX в Лас-Вегасе, одна Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила спортивные мероприятия.

Организаторы ведут поиск места проведения боя. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится при любых обстоятельствах.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.