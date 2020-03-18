СМИ: МОК заявил, что решение по Олимпиаде-2020 не будет идеальным для всех

ТАСС, 18 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что решение по летним Олимпийским играм, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, не будет идеальным для всех. Заявление МОК цитирует вещательная корпорация Би-би-си.
"Это сложная ситуация, которая требует исключительных решений. МОК стремится найти решение с наименьшим отрицательным воздействием на спортсменов, сохраняя при этом целостность соревнований и оберегая здоровье спортсменов. Ни одно решение не будет идеальным в этой ситуации, и поэтому мы рассчитываем на ответственность и солидарность спортсменов", - говорится в заявлении.
Ранее в среду представитель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады по хоккею Хейли Уикенхайзер обвинила организацию в безответственности из-за продвижения планов по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, несмотря на пандемию коронавируса. Во вторник МОК сообщил, что на данном этапе подготовка к Олимпиаде в Токио продолжается. Власти Японии также придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований.
В Японии зафиксированы более 1,5 тысяч заражений коронавирусом, число летальных исходов достигло 37.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли.