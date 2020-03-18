СМИ: МОК заявил, что решение по Олимпиаде-2020 не будет идеальным для всех

ТАСС, 18 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что решение по летним Олимпийским играм, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, не будет идеальным для всех. Заявление МОК цитирует вещательная корпорация Би-би-си.

"Это сложная ситуация, которая требует исключительных решений. МОК стремится найти решение с наименьшим отрицательным воздействием на спортсменов, сохраняя при этом целостность соревнований и оберегая здоровье спортсменов. Ни одно решение не будет идеальным в этой ситуации, и поэтому мы рассчитываем на ответственность и солидарность спортсменов", - говорится в заявлении.