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Футбол в России

Футболисты "Ахмата" получат два выходных во время паузы в РПЛ

Во вторник было объявлено о том, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Игроки грозненского "Ахмата" будут тренироваться и жить в Грозном во время паузы в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получат два выходных на следующей неделе. Об этом сообщил главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе клуба из Грозного.

Во вторник РПЛ объявила о том, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой коронавируса.

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"До объявленной даты в период паузы команда будет тренироваться и жить в Грозном, иногда играть двусторонние матчи. В начале следующей недели футболистам дадут два выходных дня, но все остаются в Грозном, никто никуда не уезжает", - сказал Шалимов.

"Ахмат" после 22 туров занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

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