Залечь на дно в России. РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ ушли на карантин из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ведущие российские чемпионаты по игровым видам спорта - футбольная Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ - приостановили проведение матчей до 10 апреля. О решении лиг было объявлено синхронно, причиной стала пандемия коронавируса.
Заявление трех крупнейших российских лиг можно считать закономерной реакцией на письмо министра спорта РФ Олега Матыцина, а также новый указ мэра Москвы Сергея Собянина. Согласно первому документу, международные соревнования (в эту категорию можно включить КХЛ и Единую лигу ВТБ, в которых играют наравне с российскими играют и иностранные клубы) на территории России отменяются, внутренние - ограничиваются, а второй запрещает любые массовые мероприятия в столице с количеством участников более 50 человек. Даже если предположить, что письмо министра лигам еще как-то удалось бы обойти, то указ Собянина не оставил московским клубам никаких лазеек, а проводить чемпионаты без столичных команд все равно не имело бы смысла.
Все три чемпионата прервались, что называется, на самом интересном месте. Весной наступает решающая пора в сезоне. До завершения РПЛ осталось всего восемь матчей, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ близится к завершению, а в КХЛ полным ходом идет плей-офф. Тяжело предугадать, какие финансовые потери потерпят и сами лиги, и клубы-участники из-за приостановки.
Кроме того, на текущий момент остается неясным, как и когда будет доигран сезон. КХЛ, к примеру, еще до "карантина" лишился двух участников плей-офф из-за снятия с турнира финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса", так что теперь руководству придется придумывать новый формат. В свою очередь президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что его организация была готова к непредвиденным ситуациям.
"Мы проработали различные варианты календаря, даты будут опубликованы в соответствии с регламентом, - сказал Прядкин. - Если будут передвигать дату паузы, то мы соберемся 10 апреля и определим, какое будет дальнейшее решение. Мы должны ориентироваться на указы наших государственных органов. Если мы планируем продолжать чемпионат, то места в еврокубках будут определяться из спортивных принципов согласно положению команд в турнирной таблице".
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев считает, что РПЛ находится в более благоприятной ситуации, чем другие футбольные лиги мира. "В России ситуация лучше, чем в ряде других лиг - нам осталось сыграть восемь туров, а в чемпионате Испании, например, 11, также в отличие от российских клубов испанские не вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Такой план исходит из варианта благоприятного развития событий. Давайте все вместе надеяться на то, что так и будет", - сказал он ТАСС.
"Плей-офф в КХЛ надо отменить"
Министерство спорта РФ уже отреагировало на решение лиг. В ведомстве подчеркнули, что главное в этой ситуации - предупредить распространение инфекции.
"Министерство спорта считает правильным решение ведущих спортивных лиг приостановить свои турниры до 10 апреля. В непростой ситуации с пандемией COVID-19 очень важно иметь единую консолидированную позицию. Наша общая цель - принять достаточные меры для предупреждения распространения коронавируса, обеспечить здоровье спортсменов, тренеров, персонала и болельщиков, особенно пожилого возраста", - говорится в сообщении.
В отличие от РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ пока не объявляли о конкретных шагах после того, как срок вынужденного ухода на паузу истечет. Вероятно, обоим чемпионатам придется ждать снятия дополнительных ограничительных мер Москвы, других регионов и министерства спорта. К слову, позднее во вторник были отменены матчи сборной России по хоккею в рамках Еврочелленджа, а также игры плей-офф Высшей хоккейной лиги.
"Места возможного проведения матчей плей-офф КХЛ не обсуждались, - сказал ТАСС генеральный директор новосибирской "Сибири" Кирилл Фастовский. - К переформатированию плей-офф никак не отношусь. Большая ясность будет, когда будет известно все, о чем говорится в пресс-релизе КХЛ. Пока информации нет, соответственно, и ясности нет".
Впрочем, не все разделяют мнение о необходимости продолжать турниры после 10 апреля. Форвард казанского "Ак Барса" Данис Зарипов считает, что нынешний сезон КХЛ должен быть завершен досрочно в целях безопасности.
"Выступаю за то, чтобы отменить плей-офф в этом сезоне. Думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаем до конца, насколько серьезной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны", - заявил пятикратный обладатель Кубка Гагарина.