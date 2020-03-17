Залечь на дно в России. РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ ушли на карантин из-за коронавируса

Заявление трех крупнейших российских лиг можно считать закономерной реакцией на письмо министра спорта РФ Олега Матыцина, а также новый указ мэра Москвы Сергея Собянина. Согласно первому документу, международные соревнования (в эту категорию можно включить КХЛ и Единую лигу ВТБ, в которых играют наравне с российскими играют и иностранные клубы) на территории России отменяются, внутренние - ограничиваются, а второй запрещает любые массовые мероприятия в столице с количеством участников более 50 человек. Даже если предположить, что письмо министра лигам еще как-то удалось бы обойти, то указ Собянина не оставил московским клубам никаких лазеек, а проводить чемпионаты без столичных команд все равно не имело бы смысла.

Все три чемпионата прервались, что называется, на самом интересном месте. Весной наступает решающая пора в сезоне. До завершения РПЛ осталось всего восемь матчей, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ близится к завершению, а в КХЛ полным ходом идет плей-офф. Тяжело предугадать, какие финансовые потери потерпят и сами лиги, и клубы-участники из-за приостановки.

Кроме того, на текущий момент остается неясным, как и когда будет доигран сезон. КХЛ, к примеру, еще до "карантина" лишился двух участников плей-офф из-за снятия с турнира финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса", так что теперь руководству придется придумывать новый формат. В свою очередь президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что его организация была готова к непредвиденным ситуациям.

"Мы проработали различные варианты календаря, даты будут опубликованы в соответствии с регламентом, - сказал Прядкин. - Если будут передвигать дату паузы, то мы соберемся 10 апреля и определим, какое будет дальнейшее решение. Мы должны ориентироваться на указы наших государственных органов. Если мы планируем продолжать чемпионат, то места в еврокубках будут определяться из спортивных принципов согласно положению команд в турнирной таблице".

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев считает, что РПЛ находится в более благоприятной ситуации, чем другие футбольные лиги мира. "В России ситуация лучше, чем в ряде других лиг - нам осталось сыграть восемь туров, а в чемпионате Испании, например, 11, также в отличие от российских клубов испанские не вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Такой план исходит из варианта благоприятного развития событий. Давайте все вместе надеяться на то, что так и будет", - сказал он ТАСС.

"Плей-офф в КХЛ надо отменить"

Министерство спорта РФ уже отреагировало на решение лиг. В ведомстве подчеркнули, что главное в этой ситуации - предупредить распространение инфекции.