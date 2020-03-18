Чемпионат Австрии по футболу приостановил сезон до мая из-за коронавируса

ВЕНА, 18 марта. /ТАСС/. Чемпионат Австрии по футболу приостанавливает матчи до начала мая из-за борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба австрийской бундеслиги.

Ранее лига заявляла о переносе двух туров, которые должны были состояться в марте.

Согласно новому заявлению пресс-службы лиги, решение принято в связи с переносом чемпионата Европы по футболу, а также продлением текущего сезона до июня. "Это предоставило возможность приостановить сезон до начала мая", - отмечается в заявлении.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 1471. Девять человек выздоровели, пятеро умерли. Австрийская хоккейная лига досрочно завершила сезон без выявления чемпиона.