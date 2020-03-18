Драчев: российские биатлонисты ушли на карантин на две недели по возвращении из Финляндии

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по биатлону ушла на двухнедельный карантин после возвращения с заключительного этапа Кубка мира в финском Контиолахти для профилактики распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Этап Кубка мира в Финляндии завершился 14 марта. От сборной России на нем выступали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Никита Поршнев, Лариса Куклина, Ирина Старых, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова.

"Все спортсмены, тренеры и специалисты, которые были с командой в Финляндии, ушли на двухнедельный карантин, - сказал Драчев. - Они ездили в Италию, Чехию вместе со всеми, ребята не собираются скрываться и понимают ответственность, которая лежит на них, это мера профилактики, плюс, если вдруг что, нельзя заразить товарищей. И юниорская сборная тоже - они вернулись из Австрии, летели через Рим, поэтому они в любом случае на карантине. Спортсмены проработали со своими личными тренерами и специалистами сборной план подготовки, так как сезон закончился, спортивная форма будет волновать в меньшей степени, но нужно привести себя в порядок для дальнейшей работы, это называется "откатка" от сезона".

При этом глава СБР отметил, что на текущий момент все спортсмены чувствуют себя хорошо. "Пока не было информации ни от тренеров, ни от спортсменов об ухудшении состояния здоровья", - сказал Драчев.