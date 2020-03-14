Стоим на асфальте. Российским биатлонистам не удалось выполнить задачи на сезон

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Международный сезон в биатлоне официально завершился в субботу этапом Кубка мира в Контиолахти. Он должен был продолжаться до конца марта, но пандемия коронавируса вынудила Международный союз биатлонистов (IBU) скорректировать календарь - не состоялась часть гонок в Контиолахти и заключительный этап в Холменколлене.
На первых двух этапах Кубка мира, которые прошли в Эстерсунде и Хохфильцене, российские биатлонисты выглядели уверенно. В сумме пять призовых мест, два подиума Александра Логинова, первая индивидуальная медаль Матвея Елисеева и достойное выступление девушек, самой яркой из которых, пожалуй, была Светлана Миронова. Все это позволяло рассчитывать на то, что нынешний сезон для сборной России будет удачным.
На третьем этапе, во французском Анси, российская команда впервые в сезоне не заехала в призы ни в одной из гонок, а лидеры женской сборной Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт начали терять форму. И если у Юрловой-Перхт виной всему стала болезнь, то вот что случилось с первой - большая загадка.
"Очень сильно мы надеялись на Миронову, она была и является лидером сборной, особенно декабрьские этапы она великолепно прошла, мы видели в ней большой потенциал, - сказал в беседе с ТАСС президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. - Мы будем более четко разбирать, анализируя, что же все-таки случилось после Анси. Она потеряла практически всю форму на весь сезон окончательно. Это, наверное, главная надежда и главное разочарование".
С тех пор ни один российский биатлонист не попал на подиум в Кубке мира. Можно сказать, что после Анси у национальной команды началась черная полоса, которая тянулась до завершения сезона. Нашим спортсменам будто всегда чего-то не хватало: то точности на стрельбище, то благоприятной погоды, то штайншлифт-машины, позволяющей готовить лыжи к любым условиям.
Обстановка в сборной была соответствующей. Нервозность, недопонимание и неоднозначные заявления тренеров стали естественными спутниками команды. Вряд ли в таких условиях возможно рассчитывать на высокие результаты.
Антирекорды и уход Фуркада
Светлым пятном стал чемпионат мира в Италии. Хотя правильнее будет выделить конкретно Александра Логинова, ставшего первым за 12 лет российским чемпионом мира в личной гонке (спринт) и завоевавшего также бронзу в пасьюте, все медали российской команды на турнире на его счету. Можно было бы отметить и его личного тренера Александра Касперовича, но так уж вышло, что именно проблемы специалиста с аккредитацией стали причиной обысков в отеле сборной на чемпионате мира и новых подозрений в адрес Логинова.
Вместо наград сборная России запоминалась в Кубке мира антирекордами. Худший результат по количеству гонок без побед, впервые в истории не удалось взять ни одного подиума в мужских эстафетах. Не получилось реабилитироваться и на финишной прямой - на ставшем в итоге заключительным этапе Кубка мира в Контиолахти, где главной звездой стал пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад.
Накануне гонки преследования 31-летний биатлонист объявил о том, что финский пасьют станет для него последним стартом в карьере. Француз в блистательном стиле выиграл его, но при этом упустил победу в общем зачете Кубка мира. Для этого Йоханнес Бё должен был приехать к финишу за пределами первой пятерки, но он решил не делать Фуркаду прощальный подарок и финишировал четвертым, забрав себе большой Хрустальный глобус.
"Я думаю, у Фуркада достаточно жизненного опыта для того, чтобы принять такое решение, - сказал в разговоре с ТАСС четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. - Конечно, когда такие лидеры уходят, очень жаль, он всегда составлял конкуренцию, столько лет был на пике славы. Я думаю, что он правильно сделал, когда начинаешь постоянно проигрывать, уже тяжело вовремя уйти".
"Не думаю, что интерес к биатлону станет ниже, спорт - такая штука, уходят одни герои, приходят другие, подрастает новое французское поколение, немцы очень хорошо подтягиваются, - добавил он. - К великому сожалению, о россиянах сказать нечего. Оттока зрителей не будет, потому что биатлон на сегодняшний момент самый интригующий вид спорта. Пройдет коронавирус, и трибуны, думаю, будут заполнены".
Кадровые перестановки неминуемы
В зачете Кубка наций женская сборная России заняла итоговое пятое место, что позволило ей вернуть максимальную квоту (шесть биатлонисток) на личные гонки следующего сезона, первое место у женщин заняли норвежки, второе - немки, третье - француженки. Мужская команда показала четвертый результат, уступив лидерам норвежцам, а также французам и немцам. Несмотря на локальный успех женской команды, сборная в полной мере не справилась с задачами на сезон.
"По началу сезона все шло хорошо, ребята и девчонки были в тройке призеров, причем девочки шли вторыми, очень плотно боролись, - сказал Драчев. - И выступления у них были хорошие, мы первые три этапа прошли очень хорошо, как не выступали в последнее время. Потом новогодний этап подготовки и январские этапы Кубка мира выбили команду. Сумели поднять команду и собраться на чемпионате мира, но в целом хотелось бы лучше [выступить], потому что по плану было зайти в тройку и у мужчин, и у женщин. Но максимальная квота у женщин - это однозначно положительный момент".
Не самые выдающиеся результаты могут повлиять на судьбу главного тренера сборной Анатолия Хованцева, старшего тренера мужской команды Сергея Белозерова и наставника женской - Виталия Норицына. По ходу сезона наибольшее количество претензий предъявлялось последнему, а Драчев в ходе чемпионата мира и вовсе заявил, что с Норицыным СБР гарантированно распрощается. Позднее глава федерации высказывался более мягко, и все же претензий к старшему тренеру женской команды накопилось прилично. "Здесь роль старшего тренера проявляется, не раскрылись девочки до конца, и это основная причина недовольства", - сказал Драчев ТАСС.
Жесткой критике тренерский коллектив сборной подверг и Тихонов. "Я не назову никого, кого я бы оставил работать, тренерский коллектив - абсолютная безграмотность, я еще перед сезоном сказал, когда посмотрел некоторые данные их работы, что дай бог биатлонистов хватит на первые два этапа Кубка мира, - отметил он. - Если говорить по отдельности, то Миронова должна выигрывать и бороться наравне со всеми, Матвей Елисеев - способен, Саид Каримулла Халили, Саша Логинов. Психологическая обстановка сумасшедшая просто, все друг друга "поливают", никто ни с кем не разговаривает, кошмар. Я считаю, что, если у них мужское достоинство не потеряно, они должны уйти".
"Логинов обязан продолжить карьеру"
Несмотря на общую картину, у российской команды в сезоне были и положительные моменты. В частности, возможность выступить на Кубке мира получили молодые биатлонисты, такие как Халили, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Кирилл Стрельцов, а Поршнев даже удостоился приза от IBU как лучший дебютант сезона. У женщин все еще держит планку 35-летняя Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая лучший среди россиянок результат в Кубке мира (17-е место). Несмотря на то, что она не могла соперничать с обладательницей большого Хрустального глобуса итальянкой Доротеей Вирер, попавшими в тройку норвежкой Тириль Экхофф и немкой Дениз Херрман и даже со своей подругой финкой Кайсой Мякяряйнен (11), завершившей, как и Фуркад, карьеру после пасьюта на домашней трассе, Драчев заявил ТАСС, что СБР будет рассчитывать на Юрлову-Перхт и в следующем сезоне.
Но главным поставщиком наград для сборной стал Логинов. В Кубке мира 28-летний россиянин финишировал седьмым, серьезно уступив и Бё, и Фуркаду, и ставшему третьим французу Кентену Фийону-Майе, и все же результаты по сезону позволяют включить его в список сильнейших биатлонистов мира на текущий момент. И тем тревожнее на чемпионате мира было услышать от него, что из-за постоянных нападок со стороны биатлонной общественности, вызванных допинговым прошлым, он начал задумываться о завершении карьеры.
Позднее Логинов отметил, что задумываться не значит завершить, и все же определенная тревога пока сохраняется. Впрочем, Драчев считает, что Логинов продолжит выступать. "Не сомневаюсь, что он спокойно отработает, отдохнет до мая, а потом приступит к работе, несмотря ни на какие нападки извне, - сказал глава СБР. - Я думаю, он продолжит, потому что это спортивная жизнь великих теперь уже, Александр стал чемпионом мира, у нас не много таких в личных дисциплинах, поэтому он должен помочь команде вырастить еще таких же спортсменов, как он".
Тихонов считает, что без Логинова мужская российская команда будет неконкурентоспособной. "Я думаю, он просто обязан продолжить карьеру, доказать всем, здоровья у него хватает, ему сейчас надо просто психологически восстановиться, - сказал он ТАСС. - И не надо уходить от вопросов, ответов, надо наоборот. Конечно, [без Логинова] кошмар будет в сборной".