Стоим на асфальте. Российским биатлонистам не удалось выполнить задачи на сезон

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Международный сезон в биатлоне официально завершился в субботу этапом Кубка мира в Контиолахти. Он должен был продолжаться до конца марта, но пандемия коронавируса вынудила Международный союз биатлонистов (IBU) скорректировать календарь - не состоялась часть гонок в Контиолахти и заключительный этап в Холменколлене.

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На первых двух этапах Кубка мира, которые прошли в Эстерсунде и Хохфильцене, российские биатлонисты выглядели уверенно. В сумме пять призовых мест, два подиума Александра Логинова, первая индивидуальная медаль Матвея Елисеева и достойное выступление девушек, самой яркой из которых, пожалуй, была Светлана Миронова. Все это позволяло рассчитывать на то, что нынешний сезон для сборной России будет удачным. На третьем этапе, во французском Анси, российская команда впервые в сезоне не заехала в призы ни в одной из гонок, а лидеры женской сборной Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт начали терять форму. И если у Юрловой-Перхт виной всему стала болезнь, то вот что случилось с первой - большая загадка. "Очень сильно мы надеялись на Миронову, она была и является лидером сборной, особенно декабрьские этапы она великолепно прошла, мы видели в ней большой потенциал, - сказал в беседе с ТАСС президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. - Мы будем более четко разбирать, анализируя, что же все-таки случилось после Анси. Она потеряла практически всю форму на весь сезон окончательно. Это, наверное, главная надежда и главное разочарование". С тех пор ни один российский биатлонист не попал на подиум в Кубке мира. Можно сказать, что после Анси у национальной команды началась черная полоса, которая тянулась до завершения сезона. Нашим спортсменам будто всегда чего-то не хватало: то точности на стрельбище, то благоприятной погоды, то штайншлифт-машины, позволяющей готовить лыжи к любым условиям. Обстановка в сборной была соответствующей. Нервозность, недопонимание и неоднозначные заявления тренеров стали естественными спутниками команды. Вряд ли в таких условиях возможно рассчитывать на высокие результаты. Антирекорды и уход Фуркада Светлым пятном стал чемпионат мира в Италии. Хотя правильнее будет выделить конкретно Александра Логинова, ставшего первым за 12 лет российским чемпионом мира в личной гонке (спринт) и завоевавшего также бронзу в пасьюте, все медали российской команды на турнире на его счету. Можно было бы отметить и его личного тренера Александра Касперовича, но так уж вышло, что именно проблемы специалиста с аккредитацией стали причиной обысков в отеле сборной на чемпионате мира и новых подозрений в адрес Логинова.

Вместо наград сборная России запоминалась в Кубке мира антирекордами. Худший результат по количеству гонок без побед, впервые в истории не удалось взять ни одного подиума в мужских эстафетах. Не получилось реабилитироваться и на финишной прямой - на ставшем в итоге заключительным этапе Кубка мира в Контиолахти, где главной звездой стал пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад. Накануне гонки преследования 31-летний биатлонист объявил о том, что финский пасьют станет для него последним стартом в карьере. Француз в блистательном стиле выиграл его, но при этом упустил победу в общем зачете Кубка мира. Для этого Йоханнес Бё должен был приехать к финишу за пределами первой пятерки, но он решил не делать Фуркаду прощальный подарок и финишировал четвертым, забрав себе большой Хрустальный глобус. "Я думаю, у Фуркада достаточно жизненного опыта для того, чтобы принять такое решение, - сказал в разговоре с ТАСС четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. - Конечно, когда такие лидеры уходят, очень жаль, он всегда составлял конкуренцию, столько лет был на пике славы. Я думаю, что он правильно сделал, когда начинаешь постоянно проигрывать, уже тяжело вовремя уйти". "Не думаю, что интерес к биатлону станет ниже, спорт - такая штука, уходят одни герои, приходят другие, подрастает новое французское поколение, немцы очень хорошо подтягиваются, - добавил он. - К великому сожалению, о россиянах сказать нечего. Оттока зрителей не будет, потому что биатлон на сегодняшний момент самый интригующий вид спорта. Пройдет коронавирус, и трибуны, думаю, будут заполнены". Кадровые перестановки неминуемы В зачете Кубка наций женская сборная России заняла итоговое пятое место, что позволило ей вернуть максимальную квоту (шесть биатлонисток) на личные гонки следующего сезона, первое место у женщин заняли норвежки, второе - немки, третье - француженки. Мужская команда показала четвертый результат, уступив лидерам норвежцам, а также французам и немцам. Несмотря на локальный успех женской команды, сборная в полной мере не справилась с задачами на сезон.