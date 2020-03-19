{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

УЕФА учтет ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на финансовый fair play

Крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года
Описание
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет учитывать ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие правилам финансового fair play. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"В качестве первой меры и в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года. Кроме того, что касается деятельности по мониторингу в отношении финансового fair play, стоит отметить, что принцип форс-мажорных обстоятельств уже предусмотрен правилами регламента. Согласно этому принципу, любое чрезвычайное событие или обстоятельства, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажорные, учитываются как часть оценки клубов в каждом конкретном случае", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

17 марта УЕФА из-за пандемии коронавируса принял решение о переносе чемпионата Европы с лета 2020-го на лето 2021 года. Также УЕФА рекомендовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня. В тот же день, когда на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение о приостановке чемпионата страны до 10 апреля, владелец московского "Спартака" Леонид Федун в разговоре с ТАСС выразил обеспокоенность по поводу сложностей, с которыми столкнутся клубы при прохождении проверки на соответствие правилам финансового fair play.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, более 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Все соревнования под эгидой Международной федерации каноэ отложены
В конце мая в Дуйсбурге был запланирован Кубок мира, который является отборочным на Олимпийские игры 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС