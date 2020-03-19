УЕФА учтет ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на финансовый fair play

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет учитывать ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие правилам финансового fair play. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"В качестве первой меры и в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года. Кроме того, что касается деятельности по мониторингу в отношении финансового fair play, стоит отметить, что принцип форс-мажорных обстоятельств уже предусмотрен правилами регламента. Согласно этому принципу, любое чрезвычайное событие или обстоятельства, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажорные, учитываются как часть оценки клубов в каждом конкретном случае", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

17 марта УЕФА из-за пандемии коронавируса принял решение о переносе чемпионата Европы с лета 2020-го на лето 2021 года. Также УЕФА рекомендовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня. В тот же день, когда на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение о приостановке чемпионата страны до 10 апреля, владелец московского "Спартака" Леонид Федун в разговоре с ТАСС выразил обеспокоенность по поводу сложностей, с которыми столкнутся клубы при прохождении проверки на соответствие правилам финансового fair play.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, более 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.