У баскетболистов клуба "Локомотив-Кубань" коронавирус не обнаружили

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Результаты тестов не подтвердили наличие коронавируса у игроков баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", которых проверяли после матча Единой лиги ВТБ с таллинским "Калевом". Об этом заявила пресс-служба клуба в четверг.

Матч в Таллине состоялся 12 марта. В субботу "Калев" объявил о двухнедельном карантине после того, как коронавирус был обнаружен у одного из членов команды.