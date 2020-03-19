У баскетболистов клуба "Локомотив-Кубань" коронавирус не обнаружили

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Результаты тестов не подтвердили наличие коронавируса у игроков баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", которых проверяли после матча Единой лиги ВТБ с таллинским "Калевом". Об этом заявила пресс-служба клуба в четверг.
Матч в Таллине состоялся 12 марта. В субботу "Калев" объявил о двухнедельном карантине после того, как коронавирус был обнаружен у одного из членов команды.
"Пришли официальные протоколы по первому тесту на коронавирус. У всех, кто в Краснодаре и в Москве, результаты отрицательные. Игроки, тренерский штаб, все сотрудники клуба, которые прибыли из Таллина, остаются на карантине", - приводит пресс-служа слова президента клуба Андрея Ведищева.
Уточняется, что повторный тест будет проведен 23 марта, до этого игроки останутся в самоизоляции.
Ранее Единая лига ВТБ приостановила розыгрыш турнира в связи с распространением коронавируса.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.