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Отмена соревнований из-за коронавируса

У баскетболистов клуба "Локомотив-Кубань" коронавирус не обнаружили

Игроков проверяли после матча Единой лиги ВТБ с таллинским "Калевом"

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Результаты тестов не подтвердили наличие коронавируса у игроков баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", которых проверяли после матча Единой лиги ВТБ с таллинским "Калевом". Об этом заявила пресс-служба клуба в четверг.

Матч в Таллине состоялся 12 марта. В субботу "Калев" объявил о двухнедельном карантине после того, как коронавирус был обнаружен у одного из членов команды.

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"Пришли официальные протоколы по первому тесту на коронавирус. У всех, кто в Краснодаре и в Москве, результаты отрицательные. Игроки, тренерский штаб, все сотрудники клуба, которые прибыли из Таллина, остаются на карантине", - приводит пресс-служа слова президента клуба Андрея Ведищева.

Уточняется, что повторный тест будет проведен 23 марта, до этого игроки останутся в самоизоляции.

Ранее Единая лига ВТБ приостановила розыгрыш турнира в связи с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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