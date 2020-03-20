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Влияние коронавируса на спорт

Матчи европейской квалификации чемпионата мира по мини-футболу перенесены

Встречи с участием команд Хорватии, Чехии, Сербии и Финляндии должны были состоятся 9 и 12 апреля

ТАСС, 20 марта. Встречи плей-офф европейской части квалификационного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2020 года перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Матчи плей-офф с участием команд Хорватии, Чехии, Сербии и Финляндии должны были состоятся 9 и 12 апреля. Отмечается, что встречи пройдут в период с июня по сентябрь, чемпионат мира должен состояться с 12 сентября по 4 октября в Литве. Сборная России ранее обеспечила себе участие в турнире.

Также сообщается, что перенесены семь матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата Европы 2022 года и встречи предварительного раунда женского чемпионата Европы 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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