Исхакова: отмена чемпионата России по гребле на байдарках не отразится на составе на ОИ

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции, он должен был пройти с 1 по 5 апреля. Федерация планирует провести Кубок России в Краснодаре согласно плану - с 25 по 30 апреля.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Отмена чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, который должен был пройти в Краснодаре в начале апреля, не скажется на отборе спортсменов в национальную команду на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС в пятницу сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

"Чемпионат России не являлся отборочным для определения состава сборной на Олимпийские игры, его отмена ни на что не повлияет, - пояснила Исхакова. - В календарном плане у нас есть Кубок России, а также чемпионат России по олимпийским видам, его проведение запланировано на 26 мая - 1 июня в Москве. Это отборочные турниры, и их проведение пока стоит в плане".

Международная федерация каноэ (ICF) отложила проведение всех соревнований под эгидой ICF, которые должны были пройти до конца мая. На это время был запланирован Кубок мира в немецком Дуйсбурге (21-24 мая), который является отборочным турниром на Олимпийские игры 2020 года. Отменены также континентальные квалификационные соревнования, в том числе на Паралимпийские игры. Решение о сроках проведения турнира примут к концу апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.