УЕФА считает, что пока рано говорить о возобновлении футбольного сезона

ТАСС, 20 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает, что пока рано делать прогнозы относительно сроков возобновления сезона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

17 марта УЕФА из-за пандемии коронавируса принял решение о переносе чемпионата Европы с лета 2020-го на лето 2021 года. Приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы, а также почти все европейские национальные чемпионаты.

"Пока рано говорить о том, когда снова можно будет проводить футбольные матчи. Как и раньше, в рамках борьбы с коронавирусом УЕФА продолжает поддерживать связь со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и национальными властями. Решения, принятые во вторник, демонстрируют, что мы готовы делать непростой выбор, но он всегда будет основываться на рекомендациях экспертов, мы ставим здоровье всех участников турниров на первое место", - говорится в сообщении УЕФА.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.