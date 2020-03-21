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Влияние коронавируса на спорт

ВХЛ продлила паузу в плей-офф до 10 апреля из-за коронавируса

В заявлении отмечается, что Высшая хоккейная лига считает крайне важным доиграть матчи плей-офф и определить победителей турниров
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Высшая хоккейная лига (ВХЛ) продлила приостановку матчей плей-офф до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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"Учитывая введенные ограничительные меры на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, Высшая хоккейная лига продлевает паузу в розыгрышах Кубка Петрова и Кубка Федерации до 10 апреля, - говорится в заявлении. - Лига на регулярной основе осуществляет мониторинг сложившейся ситуации и прорабатывает различные варианты продолжения соревнований. ВХЛ считает крайне важным доиграть матчи плей-офф и определить победителей турниров".

В релизе ВХЛ отмечается, что о формате и расписании игр будет сообщено по истечению сроков на ограничительные меры.

Министерство спорта РФ 18 марта рекомендовало отменить или перенести все соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. 

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Влияние коронавируса на спорт
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