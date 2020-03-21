Комиссия по восстановлению ВФЛА из-за пандемии намерена работать в режиме видеоконференций

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Пандемия коронавируса никак не отразится на формировании комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также на разработке дорожной карты. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Евгений Юрченко.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 12 марта предложил создать при ВФЛА комиссию по восстановлению под председательством главы организации. World Athletics считает, что эта комиссия должна в сжатый срок подготовить для рассмотрения советом подробный план (дорожную карту) формирования культуры нулевой терпимости к допингу в российской легкой атлетике и реальных шагов ВФЛА по восстановлению международного доверия.
"Не думаю, что пандемия коронавируса как-то отразится на действиях ВФЛА по формированию комиссии и подготовке дорожной карты, - сказал Юрченко. - Ситуация неприятная, но мы работаем в режиме видеоконференций, все заседания руководства ВФЛА проходят онлайн, часть сотрудников переведены на удаленную работу. Мы не должны рисковать здоровьем людей. Думаю, и комиссия по восстановлению в своей работе также уйдет полностью в режим видеоконференций".
"Открытым остается вопрос присутствия в России двух международных экспертов, здесь у нас возникают трудности, - продолжил собеседник ТАСС. - Как вы знаете, въезд иностранцев на территорию России из-за коронавируса временно запрещен, и мы обсуждаем сейчас этот вопрос с World Athletics. Скажу больше, из-за пандемии на паузе находится вопрос о моей встрече с Себастьяном Коу (президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций - прим. ТАСС). Мы общаемся и уже договорились о личной встрече, возможно, нам придется перенести ее также в режим видеоконференции".
В комиссию по восстановлению, которую возглавит Юрченко, войдут представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ и комиссии спортсменов ВФЛА. Создание этой комиссии станет одним из критериев по восстановлению ВФЛА в World Athletics. За работой комиссии будут наблюдать два международных эксперта, которых определит Международная федерация.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Независимого легкоатлетического органа (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.