Комиссия по восстановлению ВФЛА из-за пандемии намерена работать в режиме видеоконференций

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 12 марта предложил создать при ВФЛА комиссию по восстановлению под председательством главы организации. World Athletics считает, что эта комиссия должна в сжатый срок подготовить для рассмотрения советом подробный план (дорожную карту) формирования культуры нулевой терпимости к допингу в российской легкой атлетике и реальных шагов ВФЛА по восстановлению международного доверия.

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Пандемия коронавируса никак не отразится на формировании комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также на разработке дорожной карты. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Евгений Юрченко.

"Не думаю, что пандемия коронавируса как-то отразится на действиях ВФЛА по формированию комиссии и подготовке дорожной карты, - сказал Юрченко. - Ситуация неприятная, но мы работаем в режиме видеоконференций, все заседания руководства ВФЛА проходят онлайн, часть сотрудников переведены на удаленную работу. Мы не должны рисковать здоровьем людей. Думаю, и комиссия по восстановлению в своей работе также уйдет полностью в режим видеоконференций".

"Открытым остается вопрос присутствия в России двух международных экспертов, здесь у нас возникают трудности, - продолжил собеседник ТАСС. - Как вы знаете, въезд иностранцев на территорию России из-за коронавируса временно запрещен, и мы обсуждаем сейчас этот вопрос с World Athletics. Скажу больше, из-за пандемии на паузе находится вопрос о моей встрече с Себастьяном Коу (президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций - прим. ТАСС). Мы общаемся и уже договорились о личной встрече, возможно, нам придется перенести ее также в режим видеоконференции".

В комиссию по восстановлению, которую возглавит Юрченко, войдут представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ и комиссии спортсменов ВФЛА. Создание этой комиссии станет одним из критериев по восстановлению ВФЛА в World Athletics. За работой комиссии будут наблюдать два международных эксперта, которых определит Международная федерация.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Независимого легкоатлетического органа (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.