ВФЛА намерена до конца марта завершить формирование комиссии по восстановлению

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена до конца марта завершить формирование совместной комиссии по восстановлению международного статуса организации. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Евгений Юрченко.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 12 марта предложил создать при Всероссийской федерации легкой атлетики комиссию по восстановлению под председательством главы ВФЛА. В нее должны войти представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ и комиссии спортсменов ВФЛА. Создание этой комиссии станет одним из критериев по восстановлению ВФЛА в World Athletics. За работой комиссии будут наблюдать два международных эксперта, которых определит международная федерация.
"Формирование комиссии по восстановлению - это одно из требований World Athletics на нашем пути к возвращению в мировую легкоатлетическую семью, - заметил Юрченко. - На мой взгляд, создание такой комиссии - это прорыв в наших отношениях с международной федерацией, это достаточно доверительный шаг, показывающий, что все-таки основной процесс восстановления федерации будет проходить при нашем контроле, на нашей территории, в комиссии, возглавляемой президентом ВФЛА. Да, в составе будут международные эксперты, но это вполне нормальная практика. Мое мнение - это достаточно прозрачный и открытый механизм, который мне импонирует".
"Касательно формирования комиссии - у нас идет очень активное взаимодействие с коллегами из ОКР, Минспорта и РУСАДА. До конца марта мы сможем назвать имена всех членов комиссии", - сказал собеседник ТАСС. От Российского антидопингового агентства в этот орган войдут генеральный директор Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая.
Рабочая группа ОКР по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сформированная в мае прошлого года, намерена передать свои полномочия новой комиссии ВФЛА.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Независимого легкоатлетического органа (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.