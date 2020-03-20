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Летние олимпийские виды спорта

Юрченко удивлен отказом Ласицкене участвовать в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА

По словам президента ВФЛА, возможно, речь идет лишь об ошибках коммуникации и недопонимании между всеми участниками диалога
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко удивлен отказом Марии Ласицкене и Сергея Шубенкова от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА. Его комментарий приводит пресс-служба федерации.

В пятницу ВФЛА объявила о проведении выборов в комиссию спортсменов, которые пройдут с 21 по 23 марта. Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Сергей Литвинов, входившие в предыдущий состав комиссии, с необходимостью проведения выборов не согласились и заявили, что участвовать в них не будут. Кроме того, отказался от должности председателя комиссии Радион Гатауллин.

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"Не скрою, информация о том, что Анжелика Сидорова, Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Сергей Литвинов не хотят участвовать в открытых выборах в состав комиссии, а Радион Гатауллин принял решение покинуть пост руководителя комиссии, меня удивила, - сказал Юрченко. - Значит ли это, что наши топовые спортсмены не готовы к открытому, демократичному и честному диалогу, к которому они сами всех нас так настойчиво призывают? Надеюсь, что это не так и, возможно, речь идет лишь об ошибках коммуникации и недопонимании между всеми участниками диалога".

"Могу предположить, что они еще передумают, я надеюсь на это. В любом случае я уверен, что состав комиссии, выбранный путем голосования и утвержденный президиумом, будет открыт, настроен на конструктивную работу и продуктивный диалог, а главное, будет в своей работе заточен на то, чтобы быть частью ВФЛА", - добавил Юрченко.

12 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, а также Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.

Теги
Летние олимпийские виды спортаЮрченко, Евгений Валерьевич
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