Ласицкене, Шубенков и Сидорова отказались от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА

ТАСС, 19 марта. Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова приняли решение не участвовать в предстоящих выборах в комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на странице комиссии в Instagram.

"Принятие нового положения о комиссии спортсменов ВФЛА без каких-либо консультаций с российскими легкоатлетами и без рассмотрения предложений со стороны спортсменов не подтверждают слова главы федерации о том, что "комиссия спортсменов ВФЛА - один из главных рабочих органов федерации. Именно спортсмены - это наша основная, так скажем, целевая аудитория", - говорится в заявлении.