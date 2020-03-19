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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене, Шубенков и Сидорова отказались от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА

Мария Ласицкене Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова приняли решение не участвовать в предстоящих выборах в комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на странице комиссии в Instagram.

"Принятие нового положения о комиссии спортсменов ВФЛА без каких-либо консультаций с российскими легкоатлетами и без рассмотрения предложений со стороны спортсменов не подтверждают слова главы федерации о том, что "комиссия спортсменов ВФЛА - один из главных рабочих органов федерации. Именно спортсмены - это наша основная, так скажем, целевая аудитория", - говорится в заявлении.

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Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Сергей Литвинов и Мария Ласицкене приняли решение не участвовать в предстоящих выборах в Комиссию спортсменов ВФЛА, организованных федерацией. Принятие нового положения о Комиссии спортсменов ВФЛА без каких-либо консультаций с российскими легкоатлетами и без рассмотрения предложений со стороны спортсменов, не подтверждают слова главы федерации о том, что «комиссия спортсменов ВФЛА — один из главных рабочих органов федерации. Именно спортсмены — это наша основная, так скажем, целевая аудитория». В условиях, когда слова и действия расходятся друг с другом, когда наше мнение игнорируется, считаем для себя невозможным продолжать деятельность в новой комиссии. Вместе с тем Шубенков, Сидорова, Литвинов и Ласицкене оставляют за собой право продолжать активно участвовать в спортивной и легкоатлетической жизни, открыто высказывать своё мнение и отстаивать права российских спортсменов. Радион Гатауллин также принял решение покинуть пост руководителя Комиссии спортсменов ВФЛА. #trackandfield #легкаяатлетика

Публикация от Rus T&F Athletes Commission (@rusathletes)

 

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РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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