Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о выборах в комиссию спортсменов

ТАСС, 19 марта. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с помощью голосования определит состав комиссии спортсменов организации. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

6 марта президиум ВФЛА утвердил на должность председателя комиссии серебряного призера Олимпийских игр 1988 года в прыжках с шестом Радиона Гатауллина, однако состав комиссии утвержден не был.

В голосовании, которое пройдет с 21 по 23 марта, примут участие все члены сборных России по легкой атлетике. Всего в состав комиссии спортсменов должны войти до двух человек из юниоров (до 20 лет), до пяти человек взрослой возрастной группы и два человека из завершивших карьеру спортсменов. Выбранных кандидатов до 25 марта утвердит президиум ВФЛА.

"На мой взгляд, комиссия спортсменов ВФЛА - один из главных рабочих органов федерации, - сказал президент ВФЛА Евгений Юрченко. - Именно спортсмены - это наша главная, так скажем, целевая аудитория. Все, что мы делаем, в той или иной мере делается для них и ради них. Выбор кандидатов путем голосования всех спортсменов - членов сборных позволит нам максимально демократично определить тех, кто будет в федерации, образно говоря, голосом наших спортсменов".

12 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, а также Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.