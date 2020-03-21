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Влияние коронавируса на спорт

Тренер сборной Швеции Гарпенлёв назвал ожидаемым решение отменить ЧМ по хоккею

В субботу турнир был отменен IIHF в связи с пандемией коронавирусной инфекции

ТАСС, 21 марта. Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв назвал ожидаемым решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти в Швейцарии. Комментарий тренера приводит пресс-служба Шведского хоккейного союза.

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В субботу совет Международной федерации хоккея принял решение отменить турнир из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Это вполне ожидаемое решение, и кажется, что оно правильное. Очевидно, я сожалею, что мы не сможем сыграть на чемпионате мира, в конце концов, это главная цель сезона для национальной команды. Но учитывая ситуацию, было вполне естественно отменить турнир в этом году", - сказал Гарпенлёв.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.

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ШвецияВлияние коронавируса на спорт
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