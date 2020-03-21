Тренер сборной Швеции Гарпенлёв назвал ожидаемым решение отменить ЧМ по хоккею

ТАСС, 21 марта. Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв назвал ожидаемым решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти в Швейцарии. Комментарий тренера приводит пресс-служба Шведского хоккейного союза.

В субботу совет Международной федерации хоккея принял решение отменить турнир из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Это вполне ожидаемое решение, и кажется, что оно правильное. Очевидно, я сожалею, что мы не сможем сыграть на чемпионате мира, в конце концов, это главная цель сезона для национальной команды. Но учитывая ситуацию, было вполне естественно отменить турнир в этом году", - сказал Гарпенлёв.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.