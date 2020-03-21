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Влияние коронавируса на спорт

Якушев назвал правильным решение об отмене чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса

Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии
Александр Якушев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Якушев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла правильное решение, отменив чемпионат мира в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение ТАСС в субботу высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев.

Чемпионат мира должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.

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"Ситуация на данный момент такая, что отмена чемпионата мира стала верным решением. Все понятно", - сказал Якушев.

Чемпионат мира проводится с 1920 года, действующим чемпионом является сборная Финляндии, россияне выигрывали мировое первенство пять раз, еще 22 раза побеждала сборная СССР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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