Якушев назвал правильным решение об отмене чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса

Чемпионат мира должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла правильное решение, отменив чемпионат мира в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение ТАСС в субботу высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев.

"Ситуация на данный момент такая, что отмена чемпионата мира стала верным решением. Все понятно", - сказал Якушев.

Чемпионат мира проводится с 1920 года, действующим чемпионом является сборная Финляндии, россияне выигрывали мировое первенство пять раз, еще 22 раза побеждала сборная СССР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.