НХЛ поддержала решение отменить чемпионат мира по хоккею

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая.

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира в Швейцарии является логичным и благоразумным. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.

"Мы знаем, что данное решение должно было быть принято. На данном этапе это разумное и логичное решение, которое мы, безусловно, поддерживаем", - сказал Дэйли.

Чемпионат мира проводится с 1920 года, действующим чемпионом является сборная Финляндии, россияне выигрывали мировое первенство пять раз, еще 22 раза побеждала сборная СССР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.