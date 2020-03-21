{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Плющев считает, что IIHF долго не отменяла чемпионат мира из-за переговоров со спонсорами

Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Международная федерация хоккея (IIHF) долгое время не принимала решение об отмене чемпионата мира 2020 года на фоне пандемии коронавируса из-за контрактных обязательств перед спонсорами и переговоров с ними. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

На эту тему
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

IIHF в субботу отменила чемпионат мира. Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

"Решение IIHF воспринял без удивления, - сказал Плющев. - Почему так долго не принималось решение об отмене чемпионата мира? Здесь, наверное, вопрос стоял в переговорах со спонсорами - их не мало, они вкладывают большие деньги. Поэтому, наверное, с ними шли какие-то переговоры и IIHF дала какие-то обязательства на будущее".

"Все прекрасно понимали, что чемпионат мира однозначно не состоится из-за коронавируса. Болельщики бы особо не поехали и, думаю, многие хоккеисты, особенно из Северной Америки, отказывались бы ехать, потому что слишком много нагнетается вокруг этого дела. Особенно в Европе", - добавил собеседник агентства.

Также бывший главный тренер сборной России отметил, что нет смысла оценивать гипотетические шансы национальной команды на отмененном турнире. "О чем мы можем говорить? Чемпионат мира отменен, а на что рассчитывать или нет - рассчитывает только площадка, она показывает, кто и что может в этой жизни", - резюмировал Плющев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Турнир претендентов по шахматам
Все партии четвертого тура шахматного турнира претендентов завершились вничью
Партии пятого тура состоятся 22 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС