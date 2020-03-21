Плющев считает, что IIHF долго не отменяла чемпионат мира из-за переговоров со спонсорами

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Международная федерация хоккея (IIHF) долгое время не принимала решение об отмене чемпионата мира 2020 года на фоне пандемии коронавируса из-за контрактных обязательств перед спонсорами и переговоров с ними. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

IIHF в субботу отменила чемпионат мира. Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

"Решение IIHF воспринял без удивления, - сказал Плющев. - Почему так долго не принималось решение об отмене чемпионата мира? Здесь, наверное, вопрос стоял в переговорах со спонсорами - их не мало, они вкладывают большие деньги. Поэтому, наверное, с ними шли какие-то переговоры и IIHF дала какие-то обязательства на будущее".

"Все прекрасно понимали, что чемпионат мира однозначно не состоится из-за коронавируса. Болельщики бы особо не поехали и, думаю, многие хоккеисты, особенно из Северной Америки, отказывались бы ехать, потому что слишком много нагнетается вокруг этого дела. Особенно в Европе", - добавил собеседник агентства.

Также бывший главный тренер сборной России отметил, что нет смысла оценивать гипотетические шансы национальной команды на отмененном турнире. "О чем мы можем говорить? Чемпионат мира отменен, а на что рассчитывать или нет - рассчитывает только площадка, она показывает, кто и что может в этой жизни", - резюмировал Плющев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.