Баскетбольная Евролига пока не собирается уменьшать количество матчей в сезоне

Проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка было приостановлено 12 марта по причине распространения коронавируса. В Евролиге осталось провести шесть туров регулярного чемпионата, а также четвертьфиналы и "Финал четырех". Еврокубок остановлен на стадии четвертьфинала.

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Приоритет баскетбольной Евролиги - доиграть все оставшиеся матчи сезона, если понадобится, календарь будет уплотнен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

"В начале месяца мы стали обсуждать варианты развития событий, но что-то конкретное можно будет сказать, лишь когда появится определенность по возобновлению турниров. Сейчас мы продолжаем думать над вариантами окончания наших чемпионатов и определения победителей, мониторя параллельно ситуацию. Наш приоритет - доиграть шесть туров, провести плей-офф и "Финал четырех" Евролиги, если понадобится, календарь будет уплотнен. Очевидно, сезон закончится позднее запланированного", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в случае отмены "Финала четырех" Евролига компенсирует средства болельщикам, купившим билеты. "Мы готовы и к альтернативным сценариям. Конкретно по "Финалу четырех": на сегодняшний день мы планируем провести его в конце мая, но шансы на это с каждым днем уменьшаются. Совместно с Кёльном и ареной мы начали изучать более поздние даты. Мы хотим успокоить всех болельщиков, купивших билеты на "Финал четырех" еще в ноябре прошлого года. Если "Финал четырех" будет перенесен, будет предоставлена возможность компенсировать все затраченные средства", - сказал собеседник агентства.

В регулярном чемпионате Евролиги участвуют три российских клуба - московский ЦСКА (действующий чемпион турнира), подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит". В Еврокубке играет казанский УНИКС.