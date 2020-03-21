Третьяк: досрочное завершение хоккейного сезона не повод останавливать работу

В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионат мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанна и Цюрих.

ТАСС, 21 марта. Федерация хоккея России (ФХР) в свете отмены чемпионата мира 2020 года уже начала подготовку к следующему сезону. Об этом заявил президент ФХР Владислав Третьяк, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

"Досрочное завершение сезона сборных не повод откладывать наши дела. Подготовка к следующему сезону уже началась. Мы благодарим болельщиков за поддержку, игроков, тренеров, всех, кто работает с нашими командами, за кропотливый труд, который мы обязательно перенесем на следующий сезон", - отметил Третьяк.

В России из-за коронавируса остановлены все хоккейные соревнования. "Мы надеемся, что чемпионаты России, детские и юношеские соревнования будут доиграны. Чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов, когда мы получим разрешение на проведение соревнований и всей страной, всем миром победим этот вирус, который вмешался в наши планы, но только сделал нас более ответственными и сильными", - заключил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.